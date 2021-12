Honderdtal brandweerlui betoogt voor beter statuut

Een honderdtal brandweerlui heeft zaterdagvoormiddag op het Kunst-Wetkruispunt in Brussel betoogd voor een beter statuut en een beter eindeloopbaanregeling. De brandweerlui eisen ook garanties met betrekking tot het behoud of de overgang naar 12- of 24-uurdiensten. Ook de vaccinatieplicht wordt in vraag gesteld.

“Ons statuut voorziet in een aantal gevallen waarbij iemand op staande voet kan ontslagen worden, waar dat in andere openbare ambten niet het geval is”, zegt Erik Vandenberk, verantwoordelijke van het VSOA. “Daarnaast is er voor ons geen echte eindeloopbaanregeling. De regeling die er is, die voorziet in verlof voorafgaand aan het pensioen, wordt niet toegepast, zodat oudere brandweerlui tot op de allerlaatste dag van hun carrière dezelfde taken moeten uitvoeren als jonge brandweerlui.”

Daarnaast kampt de brandweer met een personeelstekort en een zeer hoge werkdruk. Zo is het aantal interventies voor ziekenwagens de voorbije jaren met 20 procent gestegen. VSOA/SLPF vraagt ook om het aantal weddeschalen te verhogen van 25 naar 41 jaar, omdat de overheid “hen verplicht langer te werken” voor ze met pensioen gaan. De vakbond eist bovendien onmiddellijke garanties met betrekking tot het behoud of de overgang naar 12- of 24-uurdiensten.

Minstens een deel van de betogers wil ook niet weten van een vaccinatieplicht.

De brandweerlui trokken van het Kunst-Wetkruispunt de Wetstraat in, richting het koninklijk park, maar werden tegengehouden door een politiebarricade. De politie kreeg applaus terwijl de brandweerlui een sirene deden weerklinken en vuurwerk en rookbommetjes afstaken. De betogers blokkeerden ook korte tijd het Kunst-Wetkruispunt en de kleine Brusselse Ring.

© Dimitri Berlanger

© Dimitri Berlanger

(tica)