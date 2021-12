Afscheidnemend Duits bondskanselier Merkel roept in laatste video op tot solidariteit in strijd tegen “verraderlijk virus”

De afscheidnemende Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zaterdag in haar laatste wekelijkse videoboodschap opgeroepen tot solidariteit in de strijd tegen het coronavirus. Ook heeft ze nogmaals het belang van vaccinatie beklemtoond.

“We bevinden ons midden in de vierde golf van de pandemie, in een zeer ernstige situatie. In sommige delen van het land kan de toestand alleen maar dramatisch worden genoemd”, zo deelde Merkel mee. “Neem dit verraderlijke virus zeer ernstig.” Merkel verwees in haar video onder meer naar de “overbevolkte afdelingen intensieve zorg” en naar zwaar zieke patiënten die naar de andere kant van het land overgevlogen moeten worden.

Ook het “verschrikkelijk hoge aantal” mensen dat na een coronabesmetting is overleden, kreeg aandacht van de bondskanselier. “Ieder van hen heeft familie of vrienden achtergelaten”, zo zegt ze. “Dit is bijzonder bitter, omdat het kon worden vermeden. Met effectieve en veilige vaccins hebben we de sleutel in handen.”

Ze riep tot slot op tot een gezamenlijke inspanning om de komende weken door te komen. “Ik wens ten zeerste dat we daar samen in zullen slagen.” Ze dankte ook de “grote meerderheid” van de Duitsers die zich aan de coronamaatregelen houdt.

Wekelijkse gewoonte

Merkel heeft er sinds 2006 een gewoonte van gemaakt om zo goed als wekelijks een videoboodschap te publiceren waarin ze zich tot de burgers richt. In totaal heeft ze meer dan 600 video’s opgenomen.

De christendemocratische politica draagt de functie van bondskanselier woensdag over aan de sociaaldemocraat Olaf Scholz. Merkel heeft zestien jaar lang de Duitse regering geleid.