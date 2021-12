Minstens dertig doden bij terroristische aanval in Mali

Bij een aanval van vermoedelijke jihadisten op een transportvoertuig, zijn vrijdag in het centrum van Mali minstens dertig mensen gedood. Dat hebben lokale overheden zaterdag meegedeeld.

De terroristische aanval vond plaats in de buurt van Bandiagara, in de regio Mopti. “Minstens 30 Malinese burgers zijn gedood door terroristen”, zo melden lokale ambtenaren, die anoniem wensen te blijven. “De passagiers van een transportvoertuig werden met machinegeweren beschoten en het voertuig werd in brand gestoken. De overheid heeft veiligheidstroepen naar de plaats van het misdrijf gestuurd.” Volgens een lokale verkozene bevinden zich ook vrouwen en kinderen bij de slachtoffers.

In Mali zijn verschillende gewapende groeperingen actief die gelieerd zijn aan terreurorganisaties als Islamitische Staat of al Qaida. De aanval van vrijdag is voorlopig niet opgeëist.