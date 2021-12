Op de persconferentie na het overlegcomité was er niets over gezegd, maar zaterdagochtend bleek uit het Koninklijk Besluit dat ook de binnenspeeltuinen moeten sluiten. Dat leidde tot stress, chaos en tranen vanmorgen bij de binnenspeeltuinen in het Antwerpse. “We hebben iedereen naar huis moeten sturen”, zegt Tinne Verdonck van Mega Speelstad in Lille.