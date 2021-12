Paus hekelt “nationalistisch egoïsme” in Europa bij migratiekwesties

“De Europese gemeenschap, verscheurd door nationalistisch egoïsme, lijkt soms geblokkeerd en ongecoördineerd te handelen, in plaats van een motor van solidariteit te zijn”, zo verklaarde de paus tijdens een toespraak in het presidentieel paleis in Athene. Enkele minuten eerder had de Griekse president Katerina Sakellaropoulou al gesproken over “de menselijkheid van de Grieken en de onevenredige last die zij hebben gedragen” bij het beheer van de migratiecrisis.

De paus toonde zich in zijn toespraak ook verontrust over “de achteruitgang van de democratie, waarvan niet enkel op het Europese continent sprake is.” “In verschillende samenlevingen, die worden opgeslorpt door veiligheidskwesties en verdoofd door consumptie, leiden vermoeidheid en ontevredenheid tot een soort van democratisch scepticisme”, zo klonk het in Athene, de bakermat van de democratie.

Franciscus is zaterdag in Athene aangekomen voor een bezoek van 2,5 dagen. Het is het eerste bezoek van een paus aan de Griekse hoofdstad in meer dan twintig jaar. Vrijdag had de kerkvorst tijdens een bezoek aan Cyprus al “de muur van de haat” tegen migranten gehekeld. Zondag zal hij, net als in 2016, naar Lesbos gaan om er migranten te ontmoeten.