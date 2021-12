Verpleegkundige knipt per ongeluk vingertopje van baby af: “Mijn dochter is verminkt voor het leven”

Een verpleegkundige van een ziekenhuis in het Nederlandse Groningen heeft per ongeluk een vingertopje van een pasgeboren baby afgeknipt. Dat gebeurde terwijl de verpleegster een verband aan het handje van het meisje probeerde te verwijderen. De moeder van het meisje diende een klacht in. “Mijn dochtertje is verminkt voor het leven.”

Het meisje werd in november van vorig jaar geboren. Voor ze naar huis mocht, moest er eerst nog een infuus verwijderd worden. Het infuus zat vast met een verband aan haar handje, dat omwikkeld was met leukoplast-tape. “Het zat extra stevig vast en was twee keer omwikkeld”, zo getuigde de verpleegster, die er een staat van veertig jaar dienst op heeft zitten, vrijdag voor het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle.

Omdat ze de pleister niet loskreeg met de hand, nam ze de verbandschaar. Hoewel dat niet volgens het geldende protocol in het ziekenhuis was, gebeurde het wel vaker. “De baby huilde, ik wilde geen kwartier prutsen.” De moeder stond erbij en rende, zoals ze zelf vertelde, eerst gillend de gang op toen ze besefte wat er gebeurd was.

Verpleegkundige in shock

Normaal gesproken vraagt een verpleegkundige aan de ouders om te assisteren, maar vanwege de coronamaatregelen was er afstand geboden, vandaar dat ze het nu alleen deed. “Onzin”, reageert de moeder. “Ik stond ernaast en had zo kunnen helpen.”

De verpleegkundige was in shock toen ze ontdekte dat ze in het pinkje had geknipt en heeft collega’s ingeschakeld die de situatie hebben overgenomen. Het topje werd gevonden en opnieuw aan de vinger gehecht, maar heeft het niet gehouden. Het werd zwart en is na een half jaar alsnog verwijderd.

Ziekenhuis accepteert aansprakelijkheid

“Was je maar een kwartiertje langer bezig geweest met een huilend kind, dan had mijn dochter nog een vinger gehad”, zegt de moeder. “En waarom is het protocol niet aangepast als blijkt dat het vaker zo gebeurt.”

Het ziekenhuis heeft de aansprakelijkheid aanvaard - en de werkwijze aangepast. Nu gaat het om het individuele handelen van de verpleegkundige. “Ik vind een berisping op zijn plaats”, zegt de moeder.

Het tuchtcollege doet uiterlijk 14 januari uitspraak.