Meisje (13) in bad geëlektrocuteerd door smartphone aan oplader

Een dertienjarig meisje uit de Franse stad Mâcon is in bad geëlektrocuteerd toen haar gsm in het water viel. De telefoon was op dat moment verbonden aan een oplader, die in het stopcontact zat.

Volgens Franse media kon het meisje in eerste instantie nog worden gereanimeerd. Maar nadat ze een paar dagen in coma had gelegen in het ziekenhuis in Lyon, is ze toch overleden.

“Laat het een waarschuwing zijn aan al die jongeren die altijd hun telefoon vast hebben: geen telefoon in bad”, zegt de moeder van het slachtoffer in een lokale krant.