Vijf lichamen gevonden in woning nabij Berlijn, drie kinderen onder doden

Volgens de mededeling van de autoriteiten zijn schot- en steekwonden vastgesteld. De politie denkt dan ook dat het om een misdrijf gaat.

Iets voor de middag hadden de hulpdiensten een oproep gekregen van iemand die het ongewoon vond, dat de bewoners van de woning niet te zien waren.

Gernot Bantleon, van het parket in Cottbus in de Duitse deelstaat Brandenburg, kon geen verdere details geven. Het is niet duidelijk of de doden een gezin vormden, of de dader een van de slachtoffers is, wat het motief zou kunnen zijn, of nog andere mensen aanwezig waren in het huis. Er doen geruchten de ronde dat de bewoners in coronaquarantaine zaten, maar dat wordt niet bevestigd. Bantleon denkt niet dat het onderzoek zaterdag nog resultaten zal opleveren.

Königs Wusterhausen ligt ten zuidoosten van Berlijn en telt 40.000 inwoners.