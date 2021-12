Irak repatrieert weer honderden migranten uit Wit-Rusland

De migranten wachtten in Minsk urenlang op het vliegtuig — © EPA-EFE

De voorbije weken keerden volgens Wit-Russische bronnen al 2.000 migranten naar huis terug. Toch zitten nog veel mensen in een noodopvangcentrum in Bruzgi aan de Poolse grens. Het staatspersbureau Belta verspreidde zaterdag foto’s vanuit het opvangcentrum waarop kinderen in de sneeuw te zien zijn die affiches dragen waarop paus Franciscus om hulp gevraagd wordt.

Volgens de Poolse grenswacht waren er vrijdag 62 pogingen om de grens met de Europese Unie over te steken. Vier mensen werden opgepakt, zo maakte de grenswacht op Twitter bekend.

