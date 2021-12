BUNDESLIGA. Leverkusen maakt gehakt van hekkensluiter dankzij 4 goals in 1 helft van Schick, Wolfsburg-Belgen pijnlijk onderuit tegen Mainz

Als voorgerecht op de topper Bayern München - Dortmund zaterdagavond, stonden zaterdagmiddag al vijf Bundesliga-wedstrijden gepland. Bayer Leverkusen was goed bij schot en won met 7-1 van hekkensluiter Greuther Fürth, de Wolfsburg-Belgen gingen tegen Mainz pijnlijk met 3-0 onderuit.

Leverkusen - Greuther Fürth: 7-1

Van een fantastische namiddag gesproken voor Die Werkself. Met maar liefst 7-1 werd hekkensluiter Greuther Fürth, dat na 14 speeldagen nog steeds maar één puntje telt, naar huis gespeeld. Aan de rust stond het al 3-1 voor Leverkusen, in de tweede helft ontbond Tsjechisch international Patrik Schick zijn duivels door nog vier keer te scoren. Leverkusen springt dankzij de overwinning naar de derde plaats in de Bundesliga.

Mainz - Wolfsburg: 3-0

Een teleurstellende namiddag voor de Wolfsburg-Belgen (zonder de zieke Koen Casteels). Aster Vranckx en Dodi Lukebakio stonden aan de aftrap en zagen Mainz al na vier minuten een 2-0 voorsprong nemen. In de tweede helft werden de twee Belgen naar de kant gehaald, Bornauw viel in tijdens de pauze. Hij kon echter niet voor een ommekeer zorgen: in het absolute slot scoorde Mainz zelfs nog de 3-0 na een eigen doelpunt van Lacroix.

Hoffenheim - Frankfurt: 3-2

Ook Hoffenheim blijft het uitstekend doen. Zaterdagmiddag werd Frankfurt met 3-2 geklopt. Borre schoot Frankfurt op het kwartier nochtans op voorsprong, maar Geiger, Rutter en Samassekou draaiden de situatie helemaal om. De aansluitingstreffer van Paciencia was slechts een formaliteit. Dankzij de overwinning klimt Hoffenheim naar de vierde plaats, Frankfurt staat teleurstellend 13e.

