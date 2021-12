Laatste lichaam na overstromingen in juli officieel geïdentificeerd

Esneux in juli — © Marc Gysens

De laatste persoon die als vermist was opgegeven bij de overstromingen van juli dit jaar, is formeel geïdentificeerd. Dat meldt het parket van Luik, dat zo informatie van RTL Info bevestigt. Het gaat om een zeventigjarige man, van wie het lichaam bijna een maand geleden is gevonden op de oever van de Ourthe.