Marc Van Ranst pleit voor Vlaams ventilatiefonds voor scholen: “Dat is onontbeerlijk”

Tijdens het Overlegcomité van afgelopen vrijdag werd er opnieuw gehamerd op het belang van een goede ventilatie in de klassen. Maar daar moet volgens viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) dan ook wel in geïnvesteerd wordt, liefst via een ventilatiefonds.

“Indien we goede ventilatie van onze klassen belangrijk vinden, zullen in sommige scholen infrastructuur-aanpassingen nodig zijn. Een Vlaams ventilatiefonds is hiervoor onontbeerlijk. “Gezonde Vlaamse lucht voor gezonde Vlaamse leerlingen”. NL doet het”, schrijft viroloog Marc Van Ranst zaterdag op Twitter verwijzend naar een artikel uit het Algemeen Dagblad.

In Nederland trok het kabinet namelijk 360 miljoen euro uit om de ventilatiesystemen in de scholen te optimaliseren. Dat gebeurde nadat alle 9.331 schoolgebouwen in het land onder de loep werden genomen. Uit de studie bleek dat er al zeker 777 basis- en middelbare scholen niet in orde waren. Dat aantal zou veel hoger kunnen liggen aangezien nog niet alle scholen onderzocht konden worden.

Het bedrag dat het kabinet vrijmaakt moet ervoor zorgen dat de ventilatie binnen drie jaar in orde wordt gebracht. Maar de gemeenten en scholen zelf moeten ook mee betalen. Zij moeten namelijk 70 procent van de kosten voor hun nemen.