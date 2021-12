Zlatan Ibrahimovic maakt Manchester United met de grond gelijk nadat £1 van zijn loon werd afgehouden voor een fruitsapje: “En dat noemt zich dan een topclub”

Dat Zlatan Ibrahimovic wel eens met opvallende verhalen durft uit te pakken, is geen geheim. Ook in zijn nieuwe boek ‘My untold story’ doet de Zweedse superspits enkele opvallende onthullingen uit de doeken. Zo valt er te lezen dat er ooit 1 pond werd afgehouden van zijn loon, nadat hij een fruitsapje uit de minibar had genomen voor een wedstrijd.

“Ik verwacht niet dat alles gratis is, maar een fruitsapje… En dan zeg je dat je één van de grootste clubs ter wereld bent?”, is Ibrahimovic hard voor Manchester United. De Zweed speelde van 2016 tot 2018 voor The Red Devils, goed voor 29 goals in 53 wedstrijden.

Verder onthult de 40-jarige spits, die nu bij AC Milan aan de slag is, ook dat hij Ed Woodward bij zijn komst erg boos maakte door zijn transfer te verklappen. “Ze hadden een verrassingscampagne en een presentatie met special effects à la Hollywood gepland, en ik heb alles verpest door mijn post op social media.”

Ook over het vertrek van clublegende Wayne Rooney was Ibrahimovic verrast aangezien zijn naam de dag van zijn vertrek meteen van zijn locker in de kleedkamer werd gehaald. “Het was alsof hij nooit had bestaan”, aldus Ibrahimovic, die het ook had over zijn eigen reputatie toen hij in Engeland aankwam. “Ik kom daar en iedereen haat mij: ‘Ibra de arrogante, de pretentieuze, de misdadiger, degene die nooit scoort bij Engelse teams, de oude, vijfendertigjarige’. Goed. Haat me maar. Daar hou ik van.”