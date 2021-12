Meest actieve vulkaan van IJsland zou binnenkort kunnen uitbarsten

De Grímsvötn gaat schuil onder een dikke ijslaag van een gletsjer die aan het smelten is. Door het plotseling in hoog tempo uitstromen van miljoenen liters smeltwater, een verschijnsel dat ‘jökulhlaup’ wordt genoemd, is de ijslaag in de afgelopen tien dagen al tientallen meters ingezakt. Daarmee is de druk op de vulkaan verlaagd, wat een uitbarsting tot gevolg kan hebben. Dat is onder meer op die manier gebeurd in 2004, al werden er toen ook kleine aardbevingen gemeten en nu niet.

De gletsjervloed bereikt zondag zijn hoogtepunt, verwacht het meteorologisch instituut van IJsland. “Erupties van de Grímsvötn doen zich elke vijf à tien jaar voor. Op basis van metingen en observaties zijn de wetenschappers het erover eens dat de vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Maar of dat nu gaat gebeuren door deze overstroming, is niet te voorspellen”, meldt het instituut.

Het smelten van gletsjers op IJsland wordt in verband gebracht met de opwarming van de aarde.

LEES OOK. Eén dode en tientallen gewonden door vulkaanuitbarsting op Java