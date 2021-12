Reisadviezen aangepast: nog meer delen van Frankrijk, Spanje en Italië kleuren rood

Buitenlandse Zaken past elke week het reisadvies aan op basis van de coronakaart van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Dat reisadvies is geldig vanaf zaterdag, vandaag dus.

In Frankrijk kleuren nu ook Laag-Normandië, Hoog-Normandië rood. Voor Italië gaat het om Lombardije, Abruzzen, Molise, Campania en Calabrië. Ook in Spanje kleurt het nu roder, zo worden nu ook de Autonome Regio Madrid, Asturië en Cantabrië rood. In Zweden gaat het om Midden-Norrland. Ook Malta kleurt nu volledig rood.

Op de coronakaart kleurt nu praktisch alles rood. Slechts enkele regio’s kleuren nog oranje waaronder Hauts-de-France in het noorden van Frankrijk. In Italië gaat het om Sicilië, Apulië, Sardinië, Basilicata, Umbrië en Piëmont. In Spanje kleurt Extremadura nog oranje en in Finland gaat het om Åland.

Kom je terug uit een rode zone binnen de Europese Unie en je hebt een vaccinatie- of herstelcertificaat? Dan moet je niet in quarantaine en moet je geen test laten afnemen. Heb je geen certificaat, dan is een test verplicht. Dat kan in het land van waar je vertrekt. Dat resultaat mag maximaal 72 uur oud zijn. Je moet je vervolgens laten testen op dag 7 na aankomst in België.