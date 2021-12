Pierre Rabhi (83), schrijver en boegbeeld van Franse agro-ecologie, overleden

Schrijver en filosoof Pierre Rabhi, een boegbeeld van de agro-ecologie in Frankrijk, is zaterdag op de leeftijd van 83 jaar overleden, zo is zaterdag van zijn familie vernomen.

De auteur van onder meer “Vers la sobriété heureuse” (“Het geluk van het genoeg”), dat op ruim 460.000 exemplaren werd verkocht, stierf aan de gevolgen van een hersenbloeding, preciseerde zijn zoon Vianney. De milieuactivist werd opgehemeld door bekende mensen als schrijver Cyril Dion en actrice Marion Cotillard.

Rabhi, in 1938 in Algerije geboren, ging in 1961 in een boererij in het zuiden van Frankrijk wonen. Hij was een pionier van de ecologische benadering van de landbouw, die pesticiden en chemische mest wil bannen.