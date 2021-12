Borussia Dortmund hekelt scheidsrechter na verloren topper tegen Bayern München: “Wat verwacht je van een ref die eerder al een wedstrijd manipuleerde?”

Borussia Dortmund verloor zaterdagavond met 2-3 van rivaal Bayern München. De beslissende treffer viel een kwartier voor tijd, nadat scheidsrechter Felix Zwayer de bal op de stip had gelegd na het consulteren van de VAR-beelden. En daar waren deBorussen het niet mee eens.

LEES OOK. Robert Lewandowski spoelt Ballon d’Or-kater door met twee doelpunten en overwinning in spectaculaire topper tegen Dortmund

“Voor mij was het zeker geen strafschop”, zei jonkie Jude Bellingham na afloop bij Viaplay. “Hummels kijkt niet eens naar de bal, en toch geeft hij een penalty voor een handsbal. Ook de andere beslissingen van de scheidsrechter waren dubieus. Maar ja, wat verwacht je als je een scheidsrechter die eerder al een wedstrijd manipuleerde aanstelt voor zo’n belangrijke wedstrijd?”, was Bellingham enorm scherp.

Bellingham verwijst hiermee naar een omkoopschandaal dat zo’n vijftien jaar geleden het Duitse voetbal overschaduwde. Felix Zwayer accepteerde toen een steekpenning van om en bij de 300 euro om bij een duel tussen Wuppertaler SV en de amateurtak van Werder Bremen de thuisploeg te bevoordelen. Later gaf Zwayer dit zelf toe bij de Duitse bond, wat hem op een schorsing van zes maanden kwam te staan.

Ook Haaland reageerde op Twitter. Hij hield het wel simpel: met een simpele duim naar beneden maakte hij zijn ongenoegen met de scheidsrechter duidelijk. Later op de dag verwijderde hij wel zijn tweet. Ook bij Viaplay wond de Noor er geen doekjes om: “Ik vroeg de scheidsrechter waarom hij niet naar de videobeelden ging kijken na een duw bij Marco Reus. Hij zei dat dat niet nodig was. Hij was erg arrogant, maar nu moet ik kalmer worden.”