Streep door de rekening van Real Madrid: Karim Benzema valt geblesseerd uit in wedstrijd tegen Real Sociedad

Real Madrid-aanvaller Karim Benzema is zaterdagavond in de topper van de zestiende speeldag in La Liga op bezoek bij het Real Sociedad van Adnan Januzaj geblesseerd uitgevallen.

De Franse international moest na achttien minuten naar de kant, met op het eerste gezicht een blessure aan het linkerbeen. Een stevige streep door de rekening van Real: in het begin van een bijzonder drukke maand ziet het zijn topschutter en beste assistgever uitvallen. Luka Jovic was zijn vervanger in San Sebastian. Dinsdagavond staan ze in de Champions League tegenover Inter met als inzet de winst in groep D, het weekend erop is er de Madrileense derby tegen Atlético.

Bij Real staat Thibaut Courtois in doel tegen Sociedad, Eden Hazard is op de bank gestart. Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor Adnan Januzaj.