Maakt Club Brugge dinsdag dan toch kans? PSG kan pas in absolute slotfase nederlaag vermijden tegen RC Lens

PSG heeft zaterdagavond verrassend puntenverlies geleden: tegen RC Lens, de verrassende nummer vijf in Frankrijk, leek het lang op weg naar een nederlaag. Seko Fofana opende de score na een flater van Navas, maar in het slot van de partij lukte Wijnaldum alsnog de gelijkmaker.

Dinsdag ontvangt PSG Club Brugge in de laatste poulewedstrijd van de Champions League. De Bruggelingen moeten beter doen dan RB Leipzig om nog Europees te overwinteren in de Europa League, en dus is een puntje in Parijs het minimum voor blauw-zwart. RC Lens gaf alvast het goede voorbeeld: kan ook Club Brugge dinsdag voor een stunt zorgen?