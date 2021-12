Chris Cuomo “met onmiddellijke ingang” ontslagen bij CNN

Chris Cuomo, broer van de voormalige gouverneur van New York Andrew Cuomo, is met onmiddellijke ingang ontslagen door zijn werkgever CNN. Eerder deze week had CNN Chris Cuomo al geschorst omdat hij veel nauwer betrokken was bij het schandaal rond zijn broer Andrew dan eerder werd aangenomen.

Chris Cuomo was een van de meest prominente presentatoren op CNN, maar stond zijn broer Andrew bij toen die eerder dit jaar werd beschuldigd van seksuele intimidatie en daar om moest aftreden. Chris Cuomo zou zijn contacten in de media hebben geprobeerd in te zetten om Andrew en zijn team voor te bereiden op het moment dat vrouwen naar buiten zouden komen met hun beschuldigingen.

CNN huurde een extern advocatenbureau in om onderzoek te doen naar de mate waarin Chris Cuomo precies betrokken was bij het schandaal. Het onderzoek loopt nog, maar zaterdag was er al genoeg informatie naar voren gekomen waardoor een ontslag van Chris Cuomo onontkoombaar was.

