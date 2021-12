Ruim 6 op de 10 Belgen schenken elk jaar aan een goed doel

Het is goed gesteld met onze vrijgevigheid. Meer dan zes op de tien Belgen schenken elk jaar aan minstens één goed doel. Via erfenissen werd vorig jaar in Vlaanderen alleen al meer dan 434 miljoen euro nagelaten aan sociale organisaties. Dat schrijft De Zondag.

Uit de belastingaangiftes van dit jaar blijkt dat voor het inkomstenjaar 2020 maar liefst 960.110 Belgen een gift van minimum 40 euro aan een goed doel opgeven. Nooit eerder waren het er zoveel. De belastingvermindering voor deze giften bedraagt normaal 45 procent, voor giften gedaan in 2020 is dat 60 procent. In totaal ging het om een bedrag van 278.719.579 euro, of zo’n 290 euro per aangifte.

Het aantal Belgen dat goede doelen opgeeft in de belastingaangifte stijgt jaar na jaar. Vijf jaar terug waren het er 724.819. Het gemiddelde bedrag per gift blijft door de jaren heen ongeveer gelijk.