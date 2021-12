Verenigde Staten beschuldigen taliban van executie Afghaanse ex-veiligheidstroepen

De Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten hebben het talibanregime in Afghanistan ervan beschuldigd voormalige leden van de veiligheidstroepen standrechtelijk te executeren. De praktijken werden aan het licht gebracht door mensenrechtenorganisaties.

“We maken ons ernstig zorgen over berichten waarin melding wordt gemaakt van standrechtelijke executies en gedwongen verdwijningen van voormalige leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten en die in kaart werden gebracht door Human Rights Watch en andere organisaties”, klinkt het in een gemeenschappelijke verklaring van een twintigtal landen en van de Europese Unie. De mededeling werd verspreid door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de ondertekenende landen is deze schending van mensenrechten in strijd met de door de taliban beloofde amnestie voor de voormalige veiligheidstroepen.