Woning gaat in vlammen op, bewoonster kan ontkomen

Het vuur in de woning op de hoek van de Bergstraat en Heinsdal brak uit rond kwart na twee en greep razendsnel om zich heen. Bewoonster Agnes D. (75) werd gelukkig net op tijd wakker en kon op eigen kracht de woning verlaten. De kranige dame ging hulp halen op de hoeve schuin tegenover haar woning, waar meteen de hulpdiensten verwittigd werden.

Ook de buren aan de linkerzijde van de woning werden gealarmeerd. “De bel ging en ik hoorde iemand luidkeels roepen dat er brand was. Toen we buitenkwamen zagen we de vlammen en de rook uit de woning opstijgen. Al een geluk dat de vrouw op eigen kracht buiten raakte”, reageerde de buurvrouw. Toen de brandweerlui uit Avelgem en Kluisbergen (Oost-Vlaanderen) ter plaatse kwamen, was reeds sprake van een zware uitslaande brand. “Zowel vanuit de veranda als vanop de eerste verdieping achteraan de woning sloegen de vlammen naar buiten”, vertelt brandweerofficier Tom Dekeyser uit Avelgem. Het duurde even voor de brandweer het vuur onder controle kreeg, daarna moest nog verschillende uren worden nageblust. De fraaie alleenstaande woning is door de brand totaal verwoest, tijdens de bluswerken stortte ook een deel van het dak in. De bewoonster en haar echtgenoot kwamen nu hun pensioen in de woning langs de landelijke Bergstraat wonen. Ruim een jaar geleden werd haar echtgenoot - die tijdens zijn actieve loopbaan een schoenmakerij runde langs de Zwevegemsestraat in Kortrijk - in een woonzorgcentrum opgenomen. Sindsdien woonde de vrouw er alleen. De kranige dame kon even bekomen bij de buren en werd daarna uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht.

De oorzaak is momenteel nog onduidelijk. Hoe het vuur ontstond, was zondagmorgen niet meteen duidelijk en werd nog onderzocht. Mogelijks ontstond het vuur als gevolg van een kortsluiting aan een elektrisch deken. NDZ