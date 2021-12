Vincent Van Peteghem (CD&V): “Bouchez moet beseffen dat MR niet enige partij in de regering is”

Vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem is één van de gezichten van de vernieuwingsoperatie bij CD&V. Als de partij een nieuwe adem wil vinden, moet hij daar mede voor zorgen. Al moet hij bijvoorbeeld in het debat over de fiscale voordelen voor het Belgische voetbal dan wel optornen tegen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “En hij moet beseffen dat zijn partij niet de enige in de regering is”, aldus Van Peteghem.

“Een partijvoorzitter moet de partijlijn bewaken”, aldus Van Peteghem. “Bouchez doet dat op een bijzonder scherpe manier. Dat mag. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid, maar het maakt het debat niet eenvoudiger. Bouchez moet wel beseffen dat de MR niet de enige partij in de regering is. Hij moet ook rekening houden met de partners.”

Dat Bouchez al liet weten dat hij ‘neen’ zou zeggen op een fiscale hervorming als blijkt dat de lasten op arbeid niet genoeg naar beneden gaan, ergert Van Peteghem dan ook. “Bouchez was akkoord met het regeerakkoord, niet? (windt zich op) Hij mag ook eens zeggen wat wél goed is. De regering heeft al lastenverlagingen gerealiseerd: de btw, de aftrek voor kinderopvang, de afschaffing van de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid. Maar daar zwijgt hij over. (slaat op tafel) Hij doet alsof de regering niets realiseert. Dat vind ik fout. Hij mag zijn partijlijn duidelijk maken, maar hij moet wel eerlijk zijn.”

“We kunnen leren van MR”

Al erkent Van Peteghem wél dat CD&V – waar voorzitter Joachim Coens intern onder druk staat in de aanloop naar een partijcongres – kan leren van MR als het gaat om profilering. “Er moet een verschil zijn tussen partijcommunicatie en regeringscommunicatie. Dat is geen verwijt aan de huidige voorzitter. Dat was al een belangrijke les in het rapport van de apostelen (opgemaakt na de nederlaag van 2019, waarvan Van Peteghem woordvoerder was, red). Ik zeg niet dat partijen voortdurend moeten discussiëren, maar af en toe mag een voorzitter kritiek hebben. Het is bijvoorbeeld goed dat Joachim, los van de regering, pleit voor een vaccinatieplicht. Dat is de weg vooruit.”

