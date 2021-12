Dertien burgers gedood door ordetroepen in noordoosten van India

De schietpartij gebeurde zaterdag in Oting, in het district Mon, aan de grens met Myanmar. “De situatie in het hele district Mon is momenteel erg gespannen. We hebben dertien bevestigde doden”, aldus Sandeep M. Tamgadge, van de politie van Nagaland.

Volgens de agent zijn zes arbeiders gedood in een hinderlaag van de ordediensten. De arbeiders gingen op dat moment naar huis in vrachtwagens. Hun naasten gingen naar hen op zoek en vonden hun lichamen. Daarna gingen ze verhaal halen bij de ordediensten.

“Toen is een confrontatie uitgebroken tussen de twee kampen en de leden van de veiligheidsdiensten hebben het vuur geopend en daarbij zeven andere mensen gedood”, aldus de politieverantwoordelijke.

In een persbericht zei het Indiase leger te hebben gehandeld op basis van “geloofwaardige inlichtingen”. Het leger zat zo een groep rebellen achterna in de sector, klonk het. Een lid van de ordediensten zou ook om het leven zijn gekomen. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn.

“De oorzaak van dit betreurenswaardige verlies aan mensenlevens wordt onderzocht op het hoogste niveau”, aldus het leger. In het persbericht staat niet of de schutters soldaten waren, of leden van een andere politie- of paramilitaire dienst.