Man vergeet adreswijziging door te geven... en loopt zo 12.000 euro mis

De Nederlander kocht in 2001 samen met zijn partner een huis. Hij sloot daarvoor bij ING een hypothecaire lening af, net als een zogenoemde en/of-betaalrekening (beide rekeninghouders kunnen hier zonder toestemming van de ander geld op storten of van halen) met een daaraan gekoppelde beleggingsrekening voor 30.000 gulden (ruim 13.500 euro). Dat geld werd belegd in een bepaald fonds.

Vijf jaar later verkopen de twee het huis en sluiten ze elders een nieuwe hypotheek af. De betaal- en beleggingsrekening bij ING houden ze echter, al doen ze er weinig mee. Ze vergeten ook hun nieuwe adres officieel door te geven aan de bank.

In de jaren 2012 en 2013 probeert ING het koppel meermaals te bereiken omdat de wetgeving verstrengd is en ze de identiteit van hun klanten moeten kunnen vaststellen. Tevergeefs, er komt geen reactie op de brieven die naar het oude adres worden gestuurd. Vervolgens maakt ING een paar keer 1 eurocent over naar de bankrekening, met daarbij de mededeling dat het koppel zich moet identificeren. Ook dat gebeurt niet, waarop de bank in 2015 de klantrelatie beëindigd, de bankrekening opzegt en het belegde geld parkeert op een tussenrekening. Op dat moment is het saldo ruim 22.000 euro.

Pas in 2019 denkt de man opnieuw aan zijn belegging en komt hij erachter dat zijn investering niet aan het doorgroeien is, maar geparkeerd staat op een tussenrekening. Als het geld in het fonds was blijven zitten, was de waarde intussen gestegen naar ruim 34.000 euro. Nu krijgt de man “slechts” de 22.000 euro.

De man stapte naar klachteninstituut Kifid omdat hij het “een onzinargument” vindt dat ING zijn adres niet zou hebben. De bank wist dat het koppel in 2006 verhuisd was, want toen werd de hypotheek afgelost, en de man heeft ook nog een zakelijke rekening bij de bank, waarbij zijn adres ook bekend is. Toch kreeg hij geen gelijk. In de voorwaarden van de bank stond (en staat) duidelijk vermeld dat je een adreswijziging zelf proactief moet doorgeven. En dat heeft de man niet gedaan. Hij loopt zo dus 12.000 euro mis.