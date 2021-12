LIVE. Opnieuw betoging tegen coronamaatregelen: Brusselse politie houdt zich klaar

Dreiging uit extreemrechtse hoek

Het OCAD, het orgaan dat in ons land de dreigingsanalyse maakt, waarschuwt ondertussen voor stevige weerstand tegen de coronaregels. Dat blijkt uit een rapport dat VRT NWS zaterdag kon inkijken. Volgens het OCAD is de weerstand tegen de maatregelen in ons land sterk toegenomen, wat leidt tot meer polarisatie, extremisme en bedreigingen. Het rapport zegt dat een eventuele verplichte vaccinatie – net als de coronapas tot voor kort – de protesten in de toekomst nog meer kan aanwakkeren.



Het protest leidt volgens het OCAD tot “steeds scherpere oproepen”, zoals “revolutie” en “tribunalen”. Wetenschappers, politici en de reguliere media krijgen de rekening gepresenteerd. Zij worden volgens het OCAD op regelmatige basis bedreigd, voornamelijk op online fora. Daarnaast is er ook een stroom aan haatdragende berichten ten opzichte van politici en wetenschappers.