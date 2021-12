Dashcam filmt hoe wagen vrouw opschept op zebrapad in Deurne: “Dit soort incidenten zie ik dagelijks”

Een dame is vrijdagmiddag door een bestelwagen van het zebrapad gemaaid in de Cruyslei in Deurne-Zuid. Het incident werd op beeld vastgelegd door een dashcam van een toevallig passerende wagen. Op de beelden is te zien hoe de vrouw achter een tram op het zebrapad de straat oversteekt. Eens voorbij de tram, wordt ze gegrepen door de aankomende bestelwagen. “Dit soort incidenten zie ik dagelijks”, getuigt een tramchauffeur uit Gent.

De beelden werden gedeeld op TikTok en dateren van vrijdagmiddag rond 12 uur. Een medewerkster van een bakkerij die uitkijkt op het zebrapad bevestigt het incident. “Ik heb de aanrijding zelf niet gezien gebeuren, maar heb de vrouw wel op de grond zien liggen”, getuigt ze. “Een ambulance kwam ter plaatse. “De verwondingen leken al bij al nog mee te vallen. De vrouw is zelf opgestaan en in de ambulance gestapt.”

“Dit soort incidenten zie ik dagelijks”, reageert een tramchauffeur uit Gent op Facebook. “Lieve mensen let op! Als automobilist blijf je best achter de tram wachten. Steek je toch voorbij, vertraag je snelheid en kijk extra uit naar mensen die van achter het voertuig oversteken. Voetgangers: wacht tot het voertuig vertrokken is en je terug zicht hebt op het verkeer.”

Wie is in fout?

Zowel de voetganger als de wagen hebben de wegcode niet gerespecteerd, zo oordeelt Stef Willems, woordvoerder van Vias institute, het Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid. “Volgens de wegcode mag een wagen een zebrapad zonder lichten enkel met matige snelheid benaderen. Op dit filmpje is duidelijk te zien dat dit niet het geval is. De voetganger daarentegen mag zich enkel voorzichtig op de rijbaan begeven en met zicht over de verkeerssituatie. Ook dit was niet aan de orde. De vrouw had moeten wachten tot de tram weer verder reed of op zijn minst goed moeten kijken voor ze overstak.”

“Een eeuwenoud gezegde gaat: haast en spoed is zelden goed. We zien zo vaak dat alle weggebruikers gehaast zijn om van één plaats op een andere te geraken, maar blijf alert en denk aan je veiligheid en die van anderen”, aldus Willems. (Nette Loots)