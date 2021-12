RB Leipzig ontslaat trainer Jesse Marsch net voor cruciale Champions League-match tegen Manchester City

RB Leipzig heeft zondagochtend bekendgemaakt dat het trainer Jesse Marsch ontslagen heeft. Ondanks de 0-5-zege van Die Roten Bullen op het veld van Club Brugge in de Champions League, leden ze afgelopen vrijdag al hun derde competitienederlaag op rij. Achim Beierlorzer, die in het Jan Breydelstadion ook al de troepen leidde, neemt over als interim-trainer.

Op dinsdag neemt RB Leipzig het op tegen Manchester City in de Champions League. Als het minstens even goed doet als Club Brugge op de laatste speeldag, is het zeker van overwintering in de Europa League.

(later meer)