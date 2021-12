Meer dan 100 doden bij terreuraanval op legerbasis van G5 in Niger

Volgens personeel van de Fianto-basis in de regio Tillabéri kwamen de niet-geïdentificeerde gewapende aanvallers met “honderden” aan op motorfietsen, zegt de functionaris.

Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist, maar er zijn een aantal gewapende groepen actief in Niger en andere landen in de Sahel-regio. Sommige hebben hun trouw gezworen aan al-Qaida of Islamitische Staat.

In Niger, dat een bevolking heeft van ongeveer 25 miljoen, vinden vaak ernstige aanslagen plaats, vooral in de grensgebieden met Mali.

In 2017 werd de G5 Joint Force opgericht om de inspanningen van de G5 te ondersteunen en om orde op zaken te stellen in hun gemeenschappelijke grensgebieden.