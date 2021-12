Jambon over chaotische sluiting binnenspeeltuinen: “Heel erg dat we ze vergeten waren”

De binnenspeeltuinen hoorden pas gisterenvoormiddag dat ze onherroepelijk dicht moesten door de nieuwe coronamaatregelen. Op de persconferentie van het Overlegcomité werd er nochtans met geen woord over gerept. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) slaat nu mea culpa in Wakker op zondag op ATV.

Zaterdagochtend bleek plots uit het Koninklijk Besluit dat ook de binnenspeeltuinen moesten sluiten. Net voor de opening hoorden de uitbaters dat de deuren onverwacht niet mochten openen. “De beslissing op zich kunnen we begrijpen, maar de communicatie is beneden alle peil”, reageerde Tinne Verdonck van Mega Speelstad in Lille gisteren.

Jambon excuseert zich voor die vergetelheid, die zaterdag leidde tot stress, chaos en tranen. “De eerste minister heeft de maatregelen voorgesteld en is dat element van de binnenspeeltuinen vergeten. Ik had dat daarna misschien nog kunnen aanvullen, dat hebben we niet gedaan. Mijn excuses daarvoor.”

