Bestuurder onder invloed moet rijbewijs afgeven, maar politie neemt uur later voertuig in beslag omdat hij blijft rijden

De controles vonden plaats in Turnhout, Kasterlee en Lille. Op de Beersebaan in Gierle (Lille) werd een auto aan de kant gezet waarvan de bestuurder geen rijbewijs had. Dat was niet verwonderlijk, want de man had een uur eerder bij een andere controle zijn rijbewijs al moeten afgeven voor een periode van vijftien dagen omdat hij onder invloed was. Daarom heeft de politie op de controlepost in Gierle zijn auto in beslag genomen.

Van de 55 gecontroleerde personen hadden er vier te veel gedronken. Twee rijbewijzen zijn onmiddellijk ingetrokken door de politie voor vijftien dagen. Ook een bestuurder die een positieve drugstest aflegde, moet het vijftien dagen zonder rijbewijs stellen. (ram)