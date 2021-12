QUIZ. Christian Benteke kroont zich tot Belg met de meest Premier League-wedstrijden: wat weet u nog over de carrière van ‘Big Ben’?

Christian Benteke is een niet meer weg te denken uit de Premier League. ‘Big Ben’ draait al tien jaar mee in de beste competitie ter wereld en onttroonde onlangs Vincent Kompany als Belg met de meeste wedstrijden in de Engelse eerste klasse. Wat weet u nog over de rijkgevulde carrière van de Rode Duivel? Test uw kennis in onze quiz.