Vlaams minister-president Jan Jambon excuseert zich bij onderwijspersoneel voor uitspraken over laatste schoolweek: “Dat was niet de bedoeling”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft zich geëxcuseerd voor de denigrerende uitspraken die hij vrijdag deed over het onderwijswerk in de laatste week voor de kerstvakantie. “Dat was niet de bedoeling”, klonk het bij VTM Nieuws. Jambon verdedigde ook de beslissingen die vrijdag genomen werden, ook al was met name minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het er niet mee eens.

De polarisatie in de maatschappij stijgt onder druk van de coronamaatregelen, dat blijkt zondag ook weer tijdens een nieuwe betoging in Brussel. “Ik begrijp dat veel mensen weerzin voelen tegen corona en die maatregelen. Maar wat wij als politici moeten doen is: de cijfers volgen en de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn. Dat gaat ook in tegen wat wij zelf het liefst zouden willen, maar zolang het virus woedt, is dat nu eenmaal nodig.”

LEES OOK. “Dit Overlegcomité heeft echt wonden geslagen. Deze manier van beslissingen nemen werkt gewoon niet meer”: een reconstructie (+)

Toch maakte de politiek vrijdag geen fraaie beurt, met een Overlegcomité waar verluidt naar elkaar geschreeuwd werd en dat volgens velen te slappe maatregelen nam. Maar volgens Jambon is er geen politiek probleem. “Zo gaat dat nu eenmaal met zeven regeringen rond de tafel, als de standpunten ver uit elkaar liggen: dan moet er gepraat worden. Dat er geroepen is? Ik roep zelden of nooit. Maar wat intern gebeurt, is eigenlijk niet zo belangrijk. Waarom Frank Vandenbroucke dan zo ontevreden is? Dat moet je aan hem vragen. Ik ben in het verleden ook al eens vertrokken uit het Overlegcomité met de gedachte dat ‘als ik het alleen voor het zeggen had, dan was het anders gelopen’. Maar je maakt finaal een compromis, en dan moet je soms van je hart een steen maken en dat verdedigen.”

LEES OOK. Conner Rousseau verdedigt Frank Vandenbroucke: “Waarom heb je een adviesgroep als je het advies niet volgt?”

© REUTERS

Onderwijs

Jambon is het ten gronde ook niet eens met de inschatting dat het Overlegcomité finaal een muis baarde. “Het is de bedoeling om adequate maatregelen nemen. Als je ziet wat we beslist hebben op het vlak van onderwijs, of op het vlak van indoor evenementen…” Voor het onderwijs zijn vooral de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar oud en de extra week kerstvakantie van belang. “Waarom we die toegevingen toch gedaan hebben? Tja, ik ben ook niet voor zo’n mondmasker: dat is onaangenaam. Maar het is wel een adequaat middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En dat is nu eenmaal nodig om zoveel als mogelijk les te kunnen blijven geven, en dat bleef onze prioriteit: liever een mondmasker dan vervroegd sluiten.”

LEES OOK. Virologisch niet veel nut, “maar extra weekje vakantie zal nodig zijn”: onderwijs reageert op Overlegcomité (+)

Ook de extra week vakantie is volgens Jambon een noodzakelijk compromis. “Eerst lag het voorstel op tafel om de scholen nu al een week te sluiten, en daarna weer twee weken te openen. Ik ben dan ook blij dat we tot dit compromis zijn gekomen: de impact van die laatste week is pedagogisch kleiner dan als we nu alles zouden sluiten. Bovendien zouden we dan andere problemen creëren: veel kinderen zouden dan in de noodopvang terecht moeten, waar ze niet meer in hun vaste klas maar in grotere bubbels bij elkaar zouden zitten. Of bij hun grootouders, die nog geen derde prik hebben gekregen. Of bij hun ouders, die dan thuis zouden moeten blijven. Nu hebben de mensen tenminste 14 dagen tijd om iets te plannen.”

LEES OOK. Marc Van Ranst over het expertenadvies dat alwéér niet wordt opgevolgd: “De scholen blijven open? Ze zullen vanzelf wel sluiten” (+)

Jambon lag na afloop van het Overlegcomité ook onder vuur omdat hij zich nogal denigrerend uitsprak over de laatste lesweek voor de kerstvakantie, goed voor “een kerstfeestje hier en wat voorlezen daar”. “Ik heb gemerkt dat dat slecht is gevallen”, erkende Jambon. “Maar ik heb veel respect voor het onderwijs: mijn vader, mijn broer, mijn zus, mijn ex-vrouw staan of stonden allemaal voor de klas. Dus als ik iemand gekwetst heb, wil ik me daar absoluut voor excuseren, dat was niet de bedoeling.” Eerder had Jambon zich ook al geëxcuseerd voor de chaotische sluiting van de binnenspeeltuinen.

LEES OOK. “In twee zinnen heeft u getoond hoe u over ons denkt”: uitspraken van Jambon schieten in verkeerde keelgat bij onderwijs (+)

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

“Ik voel ook mee met de cultuursector”

De cultuursector reageerde woedend na het Overlegcomité: dat voelde zich gezien het verbod op grotere indoor evenementen geviseerd, en dat terwijl mensen nog wel in groten getale naar sportwedstrijden in de buitenlucht mogen gaan. “We hebben altijd een onderscheid gemaakt tussen evenementen binnen en buiten”, verdedigde Jambon die beslissing. “De diensten intensieve zorgen puilen uit, dan kan je moeilijk grote evenementen laten doorgaan. Kijk, ik voel ook mee met de cultuursector. Daarom hebben we ook beslist om de bestaande steunmaatregelen te verlengen. Maar wij moeten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen: beter nu een paar krachtige maatregelen, dan wachten en later nog harder te moeten ingrijpen.”

LEES OOK. De ene vraag die de hele eventsector plaagt na Overlegcomité: “We zijn veroordeeld tot levenslang” (+)