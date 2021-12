De 200 projecten van De Warmste Week zijn bekend

“Door hoe ze eruitzien, door wie ze graag zien, omdat ze minder kansen krijgen of gewoon omdat het mentaal even minder met ze gaat… Eén op de vijf Vlamingen kan zichzelf niet zijn in onze samenleving. En daar wil de Warmste Week iets aan doen”, zo luidt het zondag in een persbericht. De solidariteitsactie van de VRT maakt ondertussen ook bekend voor welke 200 projecten dit jaar geld ingezameld zal worden.

“De 200 geselecteerde projecten vormen samen een brede waaier aan creatieve en warme initiatieven, die bruggen bouwen tussen mensen en actief dingen in beweging zetten”, Eva Vereecke, juryvoorzitter van het DWW Fonds, opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om maatschappelijk relevante projecten binnen het thema “Kunnen zijn wie je bent”, financieel te ondersteunen. “Want iedereen verdient te zijn wie die is. Dat geldt ook voor mensen met dementie, mensen met een handicap, mensen die opgroeien in kansarmoede of zich in een andere maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Voor elk van hen maken de 200 geselecteerde projecten echt het verschil. En nu is het aan ons allemaal. Ik hoop dat Vlaanderen zich van zijn warmste kant laat zien. Met de steun van iedereen kunnen deze projecten vleugels geven aan jong en oud.”

Enkele van de geselecteerde projecten:

Casa Magnolia uit Brussel , dat een oude ziekenwagen nieuw leven wil inblazen en ombouwen tot een snoezelmobiel. “Die brengt spel, plezier en ontspanning aan huis voor kinderen met een zware ziekte of beperking, die zo terug wat meer kind kunnen zijn.”

Out for the Win uit Gent wil een toegankelijk en veilig sportaanbod ontwikkelen voor LGBT+ jongeren en ondersteuning bieden aan de sportsector om een inclusieve sportsector uit te bouwen.

‘Karavaan, samen op weg’ van Howest uit Kortrijk , een project waarbij de hogeschool sensibiliseert rond het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’. Studenten-ambassadeurs bemannen twee caravans die zijn uitgerust als podcaststudio, luisterplek en trekpleister. In die veilige haven kunnen studenten gevoelige kwesties bespreken.

De volledige lijst met projecten is te vinden via www.dewarmsteweek.be en op de website van de Koning Boudewijnstichting. Het bedrag dat ingezameld wordt door De Warmste Week, wordt volledig verdeeld over de 200 projecten.

De Engelenhoeve

Dieter Coppens bezocht al een van de 200 projecten, De Engelenhoeve, die droomt van een mobiel percussiehuis dat kinderen en jongeren met een beperking helpt om meer zichzelf te kunnen zijn.

Coronaproof

De Warmste Week roept op om de projecten coronaveilig te steunen. Op www.dewarmsteweek.be staan voorbeelden van coronaveilige acties, zoals een online quiz, een gezelschapsspellenavond of een gesponsorde livestream. Vanaf dit jaar is er ook een QR-code beschikbaar in de vorm van de vlam van De Warmste Week. Door de vlam te scannen kan je een gift doen.

“De Warmste Week gaat resoluut voor een 100 procent coronaveilige editie”, zo luidt het nog in het persbericht. “Na het overlegcomité van vrijdag 3 december heeft De Warmste Week beslist om alle nog geplande indoor publieksevenementen in Mechelen te schrappen.”

De gaststad blijft Mechelen, die het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’ al jaren een warm hart toedraagt. Studio Brussel en MNM maken tijdens De Warmste Week samen DWW Radio, live vanuit Mechelen en ook te zien op Eén en VRT NU.