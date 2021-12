Duitse bond onderzoekt beschuldigingen Bellingham aan adres van ref na verlies Dortmund

“De controlecommissie zal de verklaringen van Bellingham onderzoeken op relevantie voor de sportwetgeving”, zo sprak voorzitter Anton Nachreiner zondag.

De 18-jarige Engelse international was vooral niet te spreken over de fase waarin een handsbal van verdediger Mats Hummels bestraft werd met een penalty. Robert Lewandowski schonk Bayern met die omgezette strafschop de zege.

“Je geeft een scheidsrechter die eerder al wedstrijden gemanipuleerd heeft de leiding over de belangrijkste match in Duitsland. Wat verwacht je dan?”, aldus Bellingham, die verwijst naar de schorsing van zes maanden die Zwayer in 2005 moest uitzitten voor zijn betrokkenheid in het omkopingsschandaal omtrent voormalig ref Robert Hoyzer.

“Voor mij was het geen penalty. Je kan verschillende beslissingen van Zwayer in twijfel trekken.” Dortmund kreeg zelf geen penalty na een charge van Lucas Hernandez op Marco Reus. De VAR riep Zwayer zelfs niet naar het scherm, wat bij de fase van Hummels wel het geval was.