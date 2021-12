17-jarige debutant Cisse Sandra scoort meteen voor Club Brugge: “Een fantastisch gevoel”

De jeugd krijgt en grijpt steeds meer kansen bij Club Brugge. Zaterdag leverde Cisse Sandra in stijl zijn visitekaartje af. Sandra is de eerste goalgetter van geboortejaar 2003 in de Jupiler Pro League.

Met Noah Mbamba (16) en Cisse Sandra (17) kregen twee spelers jonger dan 18 jaar een plaats in het elftal van blauw-zwart.

Het was bijna een halve eeuw geleden dat dit nog gebeurde. In 1974 stonden met zowel Dirk Hinderyckx als Henri Van Look twee 17-jarigen tegen Lokeren aan de aftrap.

“Mbamba en Sandra hebben allebei een goede job voor de ploeg gedaan en een pak ervaring opgedaan”, stipt coach Clement aan.

Bovendien beleefde Cisse Sandra zaterdag in Jan Breydel zijn allereerste competitieminuten. “Wel viel ik al in de Supercup in en startte ik in de bekermatch tegen Deinze”, merkt de talentrijke middenvelder op.

“Ik was al heel blij dat ik aan de match tegen Seraing mocht beginnen. Vroeg in de match was het wennen maar naarmate de match vorderde, verdween mijn nervositeit. Wanneer je dan ook kan scoren, maak je een fantastisch gevoel mee. Rechts mocht ik zowel vooraan als in het midden voetballen. Op die positie voelde ik me goed. Ja, ik ben heel tevreden”, reageert Cisse Sandra bescheiden maar duidelijk. Zijn doelpunt, vlak voor de rust, was trouwens een pareltje. “Ik zag dat Charles (De Ketelaere, red) diep stak en dat Bas (Dost) richting doel liep. Daarom haakte ik af. De bal landde op mijn beste voet en in één tijd zat het leder tegen de touwen”, beschrijft hij de productie van de 3-1, achteraf bekeken overigens de winning-goal. “Het is jammer dat we twee tegentreffers slikten. Zo maakten we het onszelf moeilijk. Maar we hebben toch de drie punten”, besluit de beloftevolle West-Vlaming.