Antwerpse derby loopt uit de hand: Beerschot-fan loopt veld op om vuurwerk in Antwerp-vak te gooien, ook rellen achteraf

De Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp is zondagmiddag even voorbij het uur stilgelegd doordat een supporter van de thuisploeg over de boarding gekropen was. De fan, die een bivakmuts droeg, gooide vuurwerk in het vak met Antwerp-fans maar kon snel overmeesterd worden door politieagenten in burger. Eerder hadden beide supportersclans ook al vuurwerk afgestoken in hun vakken.