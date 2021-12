ONZE PUNTEN. Matchwinnaar Nainggolan niet dé uitblinker bij Antwerp, enkele buizen bij Beerschot

’t Stad kleurt rood, want Antwerp is met 0-1 gaan winnen op het veld van grote rivaal Beerschot. Uitgerekend Radja Nainggolan, in een ver verleden nog jeugdspeler bij Germinal Beerschot, bracht de Great Old op voorsprong. Toch behaalde hij niet de hoogste score bij de winnende ploeg, waar vooral de verdediging uitblonk. Bij de Kielse Ratten noteerden we twee buizen. Ontdek hier onze spelersbeoordelingen voor beide ploegen.