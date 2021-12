Raoul Hedebouw met 94,1 procent verkozen tot PVDA-voorzitter

Hedebouw was de enige kandidaat om Peter Mertens op te volgen aan het hoofd van de communistische partij.

Hedebouw was al nationaal woordvoerder sinds 2005 en speelde een bepalende rol in de steile opgang de afgelopen tien jaar. Mede dankzij zijn Nederlandstalige tussenkomsten in de Kamer tijdens de vorige legislatuur kreeg PVDA ook in Vlaanderen voet aan de grond.

Toen huidig voorzitter Peter Mertens een paar weken geleden besliste zijn mandaat niet te verlengen, keek iedereen meteen Hedebouw, Kamerfractieleider en een van de weinige parlementsleden in dit land die perfect tweetalig zijn.

