Blessure van Leandro Trossard lijkt mee te vallen: “Minder erg dan we eerst gedacht hadden”

Leandro Trossard zal zich zijn 27ste verjaardag ongetwijfeld anders voorgesteld hebben. De winger van Brighton & Hove Albion raakte zaterdag in de Premier League-wedstrijd tegen Southampton geblesseerd. Trossard moest daardoor vroegtijdig gewisseld worden, maar volgens zijn coach Graham Potter zou de blessure beter meevallen dan aanvankelijk gedacht werd.

Trossard werd vlak voor het einde van de match geraakt aan de elleboog en moest met een stretcher van het veld gehaald worden. Volgens een eerste diagnose zou de schade echter meevallen, zo vertelde coach Potter zaterdagavond aan The Argus. Op definitief uitsluitsel is het echter wachten tot de bijkomende onderzoeken afgerond zijn.

Brighton moest door de blessure van Trossard de wedstrijden met zijn tienen eindigen, aangezien alle wissels van het team al opgebruikt waren. Desondanks slaagde Brighton er toch nog in om een 1-0-achterstand uit te wissen: dankzij een heel late goal van Maupay eindigde de partij op 1-1. Voor Brighton is het, merkwaardig genoeg, al het achtste gelijkspel in tien competitiematchen.