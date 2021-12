Prins William getuigt over zenuwslopend momentje met Taylor Swift: “Ik kan niet geloven dat ik dit verhaal echt ga vertellen”

De hertog van Cambridge zal zich zijn ontmoeting met de Amerikaanse zangeres Taylor Swift in 2013 nog lang herinneren. Want hoewel hij het gewoon is om heel wat bekende en getalenteerde mensen te ontmoeten, was die avond acht jaar geleden toch wel heel speciaal. “Ze legde haar hand op mijn arm en keek in mijn ogen”, vertelt prins William in de podcast Time To Walk van Apple Fitness +.

Tijdens de aflevering - die in de lente werd opgenomen - neemt de 39-jarige prins William de luisteraars mee voor een wandeling over het uitgestrekte 20.000 hectare grote domein van Sandringham Estate in het oosten van Engeland. Hij neemt ze mee langs de bezienswaardigheiden zoals St. Mary Magdalene Church en vertelt intussen verhalen.

Zo praat hij over intense herinneringen met zijn pas overleden grootvader, zijn doel om mentaal gezond te blijven en ook een moment met Taylor Swift komt aan bod. “Ik kan niet geloven dat ik die verhaal vertel”, zegt de prins wanneer hij een verhaal vertelt over een gala in 2013 in Kensignton Palace waar zangers Jon Bon Jovi en Taylor Swift bij waren.

Die bewuste avond in 2013 — © AFP

“Kom op, William”

William vertelt dat er zoals gewoonlijk “heel veel handen geschud moesten worden die avond” en hij zoals altijd charmant en interactief probeerde te zijn. Een van zijn belangrijkste taken was die avond om naar een voorstelling te gaan kijken. “Ik zat naast Taylor Swift. Ze zat aan mijn linkerkant. Nadat Jon zijn eerste nummer had gezongen, was er een pauze en draaide ze zich om naar mij. Ze legde haar hand op mijn arm, keek me in de ogen en zei: ‘Kom op, William. Laten we gaan zingen”, herinnert de prins zich.

“Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet wat me overkwam. Eerlijk gezegd, zelfs nu krimp ik ineen om wat er daarna gebeurde en ik begrijp niet waarom ik toegaf. Maar als Taylor Swift je in de ogen kijkt en je arm aanraakt en zegt om mee te komen… Ik stond als een puppy te kijken en zei: ‘ja oké, dat lijkt me een geweldig idee te zijn. Ik zal je volgen”. William zou vervolgens in trance naar het podium gestapt zijn waarna hij samen met de twee zangers een lied zong. “Ik zweette zo hard onder mijn zwarte das. Ik ben duidelijk meer op mijn gemak bij het houden van toespraken dan bij het live zingen”, zei hij nog.