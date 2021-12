Manchester United kruipt door het oog van de naald tegen Crystal Palace bij debuut van nieuwe coach Ralf Rangnick

Manchester United heeft tegen Crystal Palace op het nippertje de zege kunnen binnenhalen. The Red Devils leken met hun nieuwe coach Ralf Rangnick lange tijd op weg naar een scoreloos gelijkspel, maar in het slotkwartier bleek Fred de reddende engel. Manchester United haalde het met 1-0, waardoor het sinds het ontslag van coach Ole Gunnar Solskjaer 7 op 9 pakt in de Premier League.

De beste kansen van de wedstrijd waren voor Manchester United, maar scoren was er lange tijd niet bij. Vlak nadat Jordan Ayew de bezoekers bijna op voorsprong bracht, was het dan toch eindelijk raak voor United: op aangeven van Mason Greenwood maakte Fred er in de 77ste minuut 1-0 van. Dat was meteen ook de einduitslag. Geen gedroomd debuut voor nieuwe trainer Ralf Rangnick, die zo wel met een zege aan zijn avontuur in Manchester begint.

Manchester United rukt door de zege op naar een voorlopige zesde plek met 24 punten in de Premier League. Het wipt over Arsenal, dat maandag nog speelt tegen Everton. United lijkt bovendien weer wat vorm terug te vinden: sinds het ontslag van coach Ole Gunnar Solskjaer pakte het 7 op 9 in de Premier League.

Tottenham heeft geen kind aan Norwich

United komt in de stand vlak achter Tottenham, dat op de vijfde plek kampeert met 25 punten. The Spurs wonnen zondag zelf al met al eenvoudig van rode lantaarn Norwich. De goals kwamen van Lucas Moura, Davinson Sanchez en Son Heung-Min.

