De nachtmerrie van elke doelman: Westerlo-goalie David Jensen scoort pijnlijk eigen doelpunt

Westerlo is in 1B momenteel de duidelijke leider, maar in de wedstrijd tegen Moeskroen kan het voorlopig niet veel klaarmaken. Daar speelde onder meer doelman David Jensen een rol in. De Deense keeper blunderde vreselijk na 10 minuten en bracht het bezoekende Moeskroen zo op voorsprong. Bij de rust stond het 0-2 voor L’Excel.