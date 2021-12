Man uit Aalst overleden twee weken nadat hij slachtoffer werd van agressie

Het slachtoffer Lukas Vanderputten werd op 19 november in elkaar geslagen in zijn appartement in de Victor Bocquéstraat in Aalst. “Lukas was met enkele vrienden iets gaan drinken, en daarna gingen ze thuis nog bij hem een spelletje darts spelen, maar daar liep het mis”, schrijft Het Laatste Nieuws. “Er ontstond een woordenwisseling na een incident met Jente V. (24) en er werd een vuistslag uitgedeeld. Die laatste belde daarna naar zijn oudere broer Jelle V. (28) die meteen ter plaatse kwam. Met zijn tweeën gingen ze nadien Lukas te lijf en bleven ze hem slaan en schoppen.”

Het slachtoffer vocht dagenlang voor zijn leven maar is zaterdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De twee broers zijn aangehouden maar hun aandeel is nog niet duidelijk. Het parket geeft geen commentaar op het incident.

Het is het tweede dodelijke slachtoffer op korte tijd van agressie in Aalst. Vorige week overleed een 36-jarige man, die in Aalst zou aangevallen zijn door een tiental personen, aan zijn verwondingen.