Spektakel in Serie A: Thomas Henry (ex-OHL) leidt met eigen doelpunt onwaarschijnlijke comeback in

Venezia heeft zondag op de zestiende speeldag van de Serie A een zekere zege nog helemaal uit handen gegeven. Het ging van 3-0 naar 3-4 in een spektakelrijk duel tegen Hellas Verona. Thomas Henry (ex-OH Leuven) scoorde eerst nog voor de thuisploeg, maar met een eigen doelpunt luidde hij nadien een onwaarschijnlijke comeback in.

Na net geen halfuur was het Thomas Henry (ex-OH Leuven) die de 3-0 tegen de netten prikte. Na de rust eiste diezelfde Henry een negatieve hoofdrol op door in de 52e minuut met een eigen doelpunt Hellas terug in de wedstrijd te brengen. De bezoekers roken bloed en gingen nog helemaal op en over de thuisploeg, onder meer dankzij twee rozen van Giovanni Simeone, zoon van Atlético-trainer Diego.

Daan Heymans bleef voor de zesde opeenvolgende wedstrijd aan de bank van het verliezende kamp gekluisterd. David Okereke, huurling van Club Brugge, moest al na zeven minuten de strijd staken.