Duitse topref Felix Brych zwaait af op internationaal toneel met Champions League-kraker

De Duitse topscheidsrechter Felix Brych zet met het Champions League-duel tussen Real Madrid en Inter Milaan een punt achter zijn rijkgevulde internationale carrière. De 46-jarige Münchenaar is door de UEFA aangeduid om de partij komende dinsdag in goede banen te leiden.

Na het EK van afgelopen zomer kondigde de doctor in de rechten zijn internationaal afscheid reeds aan. Ook op het WK van 2014 (Brazilië) en 2018 (Rusland) was hij van de partij. In 2017 kreeg hij de eer om de Champions League-finale tussen Juventus en Real in goede banen te leiden. Sinds 2004 fluit hij in de Bundesliga.

Brych werkt bij de Beierse voetbalbond als hoofd van de afdeling Talentontwikkeling en Scheidsrechters. Voor Rainer Koch, interim-voorzitter van de Duitse voetbalbond en hoofd van de Beierse voetbalbond, is hij “een rolmodel voor veel scheidsrechters”. “Wat Brych bereikt heeft met bijna constant uitstekende prestaties is absoluut buitengewoon. Bovendien heeft hij in de grootste Europese voetballanden een goede reputatie en grote naamsbekendheid.”

Brych blijft na zijn internationale carrière nog actief op het hoogste Duitse voetbalniveau.