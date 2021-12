Monaco en invaller Eliot Matazo winnen ruim, Wout Faes en Thomas Foket verliezen met tienkoppig Reims

Op de zeventiende speeldag in de Ligue stonden er zondag om 15u vier wedstrijden geprogrammeerd. Monaco en invaller Eliot Matazo wonnen ruim van Metz (4-0), terwijl basisspelers Wout Faes en Thomas Foket met Reims op eigen veld hun meerdere moesten erkennen in Angers (1-2).

Sofiane Diop (2.), Kevin Volland (44.), Gelson Martins (57.) en Wissam Ben Yedder (87.) waren de Monegaskische schutters van dienst. Matazo viel een kwartier voor tijd in bij een 3-0 tussenstand. Monaco nadert zo op de top 5 met 26 punten.

Reims kende minder geluk tegen Angers. Valon Berisha mocht tien minuten voor de rust inrukken bij de thuisploeg. De bezoekers buitten in de tweede helft het numerieke overwicht uit via Sofiane Boufal (49.) en Angelo Fulgini (75.). De tegentreffer van Hugo Ekitike (59.) tussendoor mocht niet baten. Reims bengelt in de buik van het klassement, op de veertiende plaats met 19 punten.

Op hetzelfde moment ging Lorient ten onder tegen Nantes (0-1) en haalde Montpellier het eveneens met het kleinste verschil van Clermont (1-0).