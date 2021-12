Ook zij moeten nu mondmasker op naar school: “Bij kinderen is er nog geen weerstand. Voor volwassen is het pak moeilijker”

Vanaf maandag moeten kinderen vanaf zes jaar een mondmasker dragen op school en op publieke plaatsen waar dat voor de rest van de bevolking al verplicht was. Even slikken toch, voor veel ouders. Maar ondanks het protest dat her en der op sociale media opduikt, lijken de allerkleinsten van het lager er makkelijk over te kunnen stappen, zo merkt klinisch psycholoog Koen Lowet op. Of om het met de gevleugelde woorden van Pippi Langkous te zeggen: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”