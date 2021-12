Zo zag de demonstratie in Brussel er vandaag uit: vuilnisbakken in brand, waterkanonnen en 20 mensen opgepakt

Volgens de politie waren er zondag 8.000 demonstranten aanwezig in Brussel voor de coronabetoging, de organisatie spreekt zelf van 50.000 deelnemers. Die mars verliep eerder in een grimmige sfeer en ging gepaard met enkele relletjes. Ook de waterkanonnen en het traangas moesten worden ingezet.

De deelnemers verzamelden zich vanaf 12 uur zondagmiddag, de start die werd omstreeks 13u25 gegeven. Verschillende wegen en tunnels werden voor de mars afgesloten. Onder andere de Rogiertunnel, Kruidtuintunnel, Madoutunnel, Kunst-Wettunnel en de Troontunnel werden in beide richtingen afgesloten alsook het verkeer op de kleine ring zowel bovengronds als ondergronds.

“Een deel van de manifestanten is afgeweken van het parcours via de Koningsstraat. Ze werden door stewards aangemaand om het oorspronkelijk parcours te vervoegen”, klinkt het in een communicatie van de politie zondagavond.

Het begon redelijk rustig maar volgens de politie zocht omstreeks 15u15 een groep bewust de confrontatie met de politie aan de barrage die opgesteld stond in de Oudergemlaan. “Er werd met projectielen gegooid en onze diensten kwamen tussen. De sproeiwagen werd ingezet. Er werd eveneens traangas gebruikt”, klinkt het. Er werden ook meerdere vuilnisbakken in brand gestoken, waarna de politie ook heeft opgeroepen tot de ontbinding van de manifestatie. Diegenen die niet wilden vertrekken in de sectoren Breydel, Oudergem, Blijde Inkomstlaan en in het Jubelpark werden uiteengedreven door de politie.

In totaal werden er 20 personen aangehouden. Er werden ook verschillende politievoertuigen beschadigd, maar de politie laat weten dat de inventaris momenteel noch wordt opgesteld. Er werden ook vier manifestanten naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Ook twee agenten werden naar het ziekenhuis gebracht.

De politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene liet zondagavond weten dat de rust in het centrum teruggekeerd was.

